Juve riscatto Kalulu e tutto su David | ecco le prime mosse di mercato dei bianconeri

La Juventus si prepara a rinforzarsi con mosse strategiche e ambiziose: il riscatto di Kalulu è la priorità in difesa, mentre in attacco si punta forte su Jonathan David, svincolatosi dal Lille. La prima giornata da direttore generale di Damien Comolli alla Continassa ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo, tra formalità da completare e obiettivi chiari. È il momento di sognare grandi colpi di mercato per riportare i bianconeri ai vertici.

Juve al lavoro sul mercato: il riscatto di Kalulu la priorità e in attacco si vuole affondare su Jonathan David, svincolatosi dal Lille La prima giornata operativa da direttore generale della Juve di Damien Comolli alla Continassa ha avuto un duplice valore: completare le formalità lasciate in sospeso e individuare con lucidità le priorità tecniche .

La Juve si tiene stretto Pierre Kalulu: i bianconeri confermano l’intenzione di procedere al riscatto a titolo definitivo Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Vecchia Signora è decisa a dare piena fiducia al difensore #Juventus #Kalulu #calciomerc Tweet live su X

La #Juve dovrebbe portare al termine il riscatto di Pierre #Kalulu come pianificato dall'ormai ex dirigente Cristiano #Giuntoli da inizio gennaio in poi. Nulla, al momento, fa pensare ad un qualcosa di diverso con l'insediamento della nuova dirigenza. Tweet live su X