Juve o Napoli? No! David allontana la Serie A e si espone ancora sul suo futuro La scelta del bomber canadese è…

Il calciomercato infiamma i cuori dei tifosi italiani: Juve e Napoli sono le mete più quotate per il bomber canadese Jonathan David, ma lui preferisce mantenere il mistero sul suo futuro. Le sue recenti dichiarazioni alimentano l’attesa e la suspense, allontanando la Serie A da una scelta immediata. La domanda ora è: dove si contenderanno il suo talento i club italiani? La risposta, forse, arriverà solo nelle prossime settimane.

