Juve il colpo di coda di Giuntoli | il retroscena prima dell’addio

Nel cuore della Juventus, Cristiano Giuntoli si sapeva ormai agli addii, ma ha deciso di lasciare un ultimo segno. Tra retroscena sorprendenti e scelte azzardate per la panchina, il dirigente ha cercato di imprimere il suo stile anche in un momento di crisi. La squadra ha già voltato pagina, ma il suo gesto finale rimarrà un capitolo affascinante nella storia bianconera, rivelando le tensioni e le ambizioni di un club in trasformazione.

Giuntoli sapeva che era finita, ma ha provato comunque a lasciare un'ultima impronta. Un nome diverso per la panchina, un'idea che non ha convinto nessuno. Il resto è una Juve che ha già voltato pagina (AnsaFoto) – serieanews.com La separazione tra la Juventus e Cristiano Giuntoli non è stata una separazione serena. Né reciproca. E nemmeno diplomatica. Chi l'ha raccontata da vicino parla di un incontro piuttosto teso con John Elkann, che non si è limitato a comunicare l'esonero, ma ha anche congedato il dirigente con decisione netta, senza giri di parole.

