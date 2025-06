juve comolli dà fiducia a tudor che chiede ndoye come primo rinforzo

Nella Continassa si respira un’aria di rinnovamento: Comolli conferma la fiducia a Tudor, pronto a puntare su Ndoye come primo rinforzo. Tra incontri e strategie di mercato, la Juventus si prepara a una stagione all’insegna di rinascita e sfide, con occhi puntati su Jonathan David e una porta che resta aperta solo a pochi eletti. La squadra bianco-nera è pronta a scrivere il suo nuovo capitolo.

Il nuovo dg, alla Continassa con Chiellini, ha incontrato il tecnico. Sul mercato, porta chiusa al Milan per Cambiaso e attesa per Jonathan David, per il quale c'è la concorrenza di Inter e Napoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it