Jujutsu kaisen | pirata del film? prepara a finire in tribunale

La diffusione di "Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death" ha acceso l'entusiasmo dei fan, ma anche preoccupazioni per la pirateria. Mentre il nuovo film, uscito il 30 maggio 2025 in Giappone, approfondisce il passato di Gojo Satoru e Geto Suguru, le misure contro la pirateria si intensificano. La lotta contro le copie non autorizzate è fondamentale per tutelare i creatori e garantire un’esperienza autentica.

l'uscita e le misure contro la pirateria di "Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory Premature Death". Il nuovo film dedicato all'arco narrativo di Jujutsu Kaisen, intitolato Hidden Inventory Premature Death, è stato distribuito nelle sale giapponesi a partire dal 30 maggio 2025. La pellicola, che approfondisce il passato dei personaggi Gojo Satoru e Geto Suguru, ha suscitato grande interesse tra i fan e gli appassionati dell'anime. diffusione del film e reazioni ufficiali. Dopo l'uscita, sono iniziate a circolare online numerose clip video e immagini non autorizzate, provenienti da fonti pirata. In risposta a questa diffusione illegale, gli autori e i distributori del film hanno emesso un avvertimento formale, sottolineando che eventuali azioni di distribuzione non autorizzata verranno perseguite legalmente.

