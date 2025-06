Judo storico bronzo per il faentino Erik Cheli agli Europei | prima medaglia della categoria per un azzurro con disabilità

Un grande traguardo per il judo italiano: Erik Cheli, talento faentino, conquista il bronzo agli Europei, segnando la prima medaglia europea nella categoria per un atleta con disabilità. Faenza e Brisighella si uniscono in questa celebrazione storica, portando avanti l’innovativa disciplina del Judo Kata Adapted. Una vittoria che apre nuove strade e ispira speranza, dimostrando che il coraggio e la determinazione superano ogni ostacolo.

Faenza e Brisighella celebrano un importante risultato senza precedenti nel mondo del Judo Kata Adapted, la disciplina che porta sul tatami anche atleti con disabilità, i quali ripropongono sequenze di movimenti codificati di combattimento che dimostrano la conoscenza dei principi fondamentali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Judo, storico bronzo per il faentino Erik Cheli agli Europei: prima medaglia della categoria per un azzurro con disabilità

