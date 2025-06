judo ok arezzo trionfa al campionato regionale toscano 2025 con medaglie e qualificazioni

Il Judo OK Arezzo si conferma protagonista nel panorama regionale toscano, conquistando medaglie e qualificazioni al Campionato Regionale Toscano 2025. Con un team di 13 giovani promesse, i nostri atleti hanno dimostrato determinazione e talento a Figline-Incisa Valdarno, regalando emozioni e successi che confermano la forza del nostro judo. Questo trionfo rappresenta solo l’inizio di un percorso ricco di vittorie e soddisfazioni per il futuro.

AREZZO Ancora ottimi risultati quelli ottenuti dai ragazzi del Judo Ok Arezzo. Nella tappa del Campionato Regionale Toscano 2025, andata in scena sabato a Figline-Incisa Valdarno, il team aretino si è presentato con 13 atleti che hanno collezionato medaglie e ottimi piazzamenti. Gli Esordienti B sono tornati a casa con quattro medaglie. Emma Corsi, categoria -57 kg, ha conquistato un bellissimo oro, dominando la sua categoria. Argento per Sofia Cipriani Buffoni, categoria -52 kg, e Filippo Panessa, categoria -38 kg mentre Mare Forgione ha vinto un bronzo, categoria -46 kg. Negli Esordienti A doppio oro e qualificazione nazionale.