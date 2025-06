Jonathan David sul futuro | Napoli opzione importante la Serie A come una partita a scacchi

Jonathan David, tra i nomi più caldi del calciomercato europeo, si prepara a scrivere il suo futuro. Con 25 gol e 12 assist nell’ultima stagione, l’attaccante canadese classe 2000 è un vero e proprio pezzo pregiato, pronto a cambiare casacca senza spendere un euro. Tra le opzioni più intriganti, spicca il Napoli, che vede nel suo arrivo una mossa strategica in questa partita a scacchi di mercato.

Grande obiettivo di diversi club italiani, Jonathan David ha rilasciato un'intervista ai microfoni di The Athletic. Tra i temi trattati anche il suo futuro. Quello di Jonathan David è uno dei nomi più caldi del calciomercato italiano ed europeo. Autore di 25 gol e 12 assist nell'ultima stagione, l'attaccante canadese classe 2000 si svincolerà a luglio dal Lille e sarà disponibile a parametro zero. Inter, Juventus e Napoli i club più interessati al calciatore, nessuno dei quali – però – ha compiuto l'affondo decisivo. David ha rilasciato un'intervista ai microfoni di The Athletic nella quale ha parlato del suo futuro.

Jonathan #David: "Non ho un accordo col #Napoli, ma è un club che ha vinto la Serie A e immagino che non vogliano vincere solo un anno e dire 'ok, abbiamo vinto, punto e basta'. È un club ambizioso, che giocherà in Champions League" https://calcionapoli Partecipa alla discussione

Il #Napoli resta sempre avanti per Jonathan #David, ma non ha chiuso l'operazione. Spiraglio aperto per la #Juve, che sta mantenendo vivi i contatti anche con la nuova dirigenza. Partecipa alla discussione

