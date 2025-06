Jonathan David parole da big | Cerco ambizione Napoli? Club da titoli Juve? Pressione ovunque

Jonathan David, il talento canadese pronto a fare il grande salto, si presenta con parole da vero campione: “Cerco ambizione. Napoli? Club da titoli. Juve? Pressione ovunque”. Dopo aver lasciato il Lille a parametro zero, il suo futuro si fa sempre più interessante, con le big italiane che si contendono il suo arrivo. La sfida è aperta: quale squadra saprà conquistare il suo cuore?

Jonathan David ha ufficialmente chiuso il suo ciclo con il Lille, lasciando il club francese a parametro zero dopo cinque stagioni ricche di soddisfazioni. Ora, il suo nome è diventato caldissimo in ottica Serie A, con Napoli e Juventus in prima fila per aggiudicarsi il talento canadese. Intervistato da The Athletic, David ha parlato apertamente del suo futuro e dei rumors legati al campionato italiano. "Voglio un club ambizioso, che combatta per vincere titoli e abbia un ottimo progetto sportivo", ha dichiarato l'attaccante classe 2000, sottolineando di non avere ancora accordi con Napoli o Juventus.