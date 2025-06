Johann Strauss il valzer Sul bel Danubio blu è stato trasmesso nello spazio

In un’idea sorprendente che unisce musica e stelle, l’ente per il turismo di Vienna, insieme all’Esa, ha trasmesso il celebre valzer “Sul bel Danubio blu” di Johann Strauss nello spazio, celebrando così i 200 anni dalla nascita del compositore austriaco. Un gesto che rende omaggio al genio musicale e alle meraviglie dell’universo, dimostrando come arte e scienza possano incontrarsi per ispirare il mondo intero.

In occasione dei 200 anni dalla nascita del compositore austriaco Johann Strauss, l'ente per il turismo di Vienna in collaborazione con l'Esa ha inviato una delle sue più celebri melodie tra le stelle. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Johann Strauss, il valzer Sul bel Danubio blu è stato trasmesso nello spazio

Il valzer "Sul bel Danubio blu" trasmesso nello spazio per i 200 anni dalla nascita di Johann Strauss - In occasione del bicentenario della nascita di Johann Strauss, il celebre valzer "Sul bel Danubio blu" risuonerà nello spazio il 31 maggio.

Il 2025 coincide anche con il 200° anniversario della nascita di Johann Strauss II e il 50° anniversario dell'ESA. L'ESA e l'Ente per il Turismo di Vienna stanno orchestrando una missione unica: trasmettere il Valzer 'Sul Bel Danubio Blu' ... tra le stelle. Partecipa alla discussione

