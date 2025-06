Jetsun Pema del Bhutan compie 35 anni E festeggia con un nuovo bellissimo ritratto di famiglia felice Leggi su Amica it

Jetsun Pema del Bhutan, la regina più giovane al mondo, ha celebrato il suo 35° compleanno con un incantevole ritratto di famiglia felice. Moglie del re Jigme Khesar Wangchuck, la regina ha conquistato i cuori per la sua eleganza e il suo spirito vivace. La sua storia ispira e affascina, dimostrando come giovinezza e responsabilità si uniscano in un ruolo di grande prestigio. La sua presenza continua a illuminare il regno del Bhutan e oltre.

È la regina più giovane del mondo. Jetsun Pema del Bhutan, moglie di re Jigme Khesar Wangchuck. Il 4 giugno ha compiuto 35 anni e ha pensato bene di festeggiare il compleanno a cifra tonda con un nuovo, bellissimo, ritratto di famiglia. Jetsun Pema del Bhutan compie 35 anni. Nata il 4 giugno 1990, la regina Jetsun Pema questa settimana ha compiuto 35 anni. È l’ultima regina trentenne in circolazione. La più giovane, dopo di lei, è la regina Masenate del Lesotho, 49enne. Le altre? Tutte over 50. Per celebrare l’importante anniversario, la Casa Reale ha condiviso una nuova foto di famiglia, scattata dal fotografo francese Stephan Gladieu. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Jetsun Pema del Bhutan compie 35 anni. E festeggia con un nuovo, bellissimo, ritratto di famiglia felice. Leggi su Amica.it

La Regina del Bhutan compie 35 anni, chi è Jetsun Pema - La regina del Bhutan, Jetsun Pema, compie 35 anni, un traguardo che celebra non solo la sua età, ma anche il suo ruolo di icona di grazia e modernità in Asia.

Oggi SM la Regina Jetsun Pema Wangchuck del Bhutan festeggia il suo 35° compleanno. In questa occasione, il Palazzo Reale ha pubblicato una nuova foto ufficiale di Sua Maestà la Regina Jetsun Pema Wangchuck del Bhutan. Tweet live su X

