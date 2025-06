Jennifer Lopez è una diva del cinema nel trailer del musical Il bacio della donna ragno

Preparati a lasciarti coinvolgere da un film che unisce musica, emozioni e star di altissimo livello. Nel trailer del musical "Il bacio della donna ragno", Jennifer Lopez brilla come una vera diva, portando sul grande schermo un’interpretazione indimenticabile. Con il suo talento e il fascino irresistibile, promette di conquistare il pubblico americano a partire dal 10 ottobre. Il conto alla rovescia per questo spettacolo straordinario è appena iniziato!

Arriverà a ottobre nei cinema americani il film Il bacio della donna ragno, scritto e diretto da Bill Condon, e il trailer regala le prime scene del musical con star Jennifer Lopez. Il 10 ottobre arriverà nei cinema americani Kiss of the Spider Woman (Il bacio della donna ragno) e il trailer anticipa qualche dettaglio della trama del film con star Jennifer Lopez, Diego Luna e Tonatiuh. Il progetto è stato scritto e diretto da Bill Condon, già dietro la macchina da presa di altri musical portati al cinema come Chicago e Dreamgirls. Cosa racconta il musical Al centro della trama di Kiss of the Spider Woman ci sono Valentin (Diego Luna), un prigioniero politico, e il suo compagno di cella Molina (Tonatiuh), accusato di atti osceni in luogo pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Jennifer Lopez è una diva del cinema nel trailer del musical Il bacio della donna ragno

In questa notizia si parla di: Cinema Musical Jennifer Lopez

