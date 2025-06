JB due live a Roma tra impegno sociale e nuova musica

Domenica 8 giugno, l’arte di JB – Joe Balluzzo, artista eclettico e coinvolgente, riscalderà il cuore di Roma con due live imperdibili tra impegno sociale e nuove sonorità. In piazza del Pantheon, in occasione del Linforaduno, JB porterà un mix vibrante di soul, pop ed elettronica, condividendo con il pubblico la sua passione e il suo messaggio. Un’esperienza da non perdere per immergersi in musica e solidarietà, dove ogni nota conta.

Doppio appuntamento live a Roma per JB – Joe Balluzzo, artista capace di fondere anima e sound in un mix potente di soul, pop ed elettronica. Domenica 8 giugno JB sarà protagonista in Piazza del Pantheon, in occasione del Linforaduno, l’evento organizzato dall’Associazione Linfoamici per. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - JB due live a Roma tra impegno sociale e nuova musica

