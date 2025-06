Jazz is dead il ciclo infinito di vite e morti dell’avanguardia

Jazz Is Dead! ci invita a riflettere sui cicli senza fine di vita e morte dell’avanguardia musicale, un viaggio tra corsi e ricorsi che ci permette di riscoprire noi stessi attraverso nuove forme artistiche. In questa ultima edizione, il tema si fa ancor più profondo: l’innovazione e la tradizione si incontrano, aprendo spazi inesplorati di creatività. Scopri come il jazz continui a rinascere, rinnovandosi in ogni passaggio.

Corsi e ricorsi, ripercorre per scoprirsi in nuove forme. Questo il tema dell’ultima edizione di Jazz Is Dead!, almeno per come abbiamo imparato a conoscerlo nelle precedenti. Con il sottotitolo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Jazz is dead, il ciclo infinito di vite e morti dell’avanguardia

Leggi anche questi approfondimenti

Rock Jazz e dintorni a Torino: Jazz is Dead! - Torino si prepara a vivere un'esperienza sonora senza precedenti con "Jazz is Dead", un evento che fonde ritmi di rock e jazz in una celebrazione di creatività.

Approfondimenti da altre fonti

Ciclo Infinito