Jannik Sinner, protagonista nel cuore di Parigi, ha mostrato tutto il suo carattere e talento durante la conferenza stampa post quarto di finale al Roland Garros 2025. Dopo aver dominato Bublik con un chiaro 6-1, 7-5, 6-0, il giovane talento italiano ha rivelato aspetti poco noti della sua personalità, tra cui il rispetto che ancora riceve e i sogni di superare anche i più giovani come Musetti. La sua determinazione lo proietta verso la semifinale, dove affronterà avversari di livello.

Jannik Sinner a tutto tondo nel corso della conferenza stampa post quarto di finale al Roland Garros 2025. Il pusterese si è imposto con il punteggio di 6-1 7-5 6-0 contro il kazako Alexander Bublik e si è guadagnato l’accesso alla semifinale, dove affronterà il vincente della sfida di questa sera tra il tedesco Alexander Zverev e il serbo Novak Djokovic. Davanti ai microfoni, Jannik è stato pungolato su un tema di cui ha parlato in passato, ovvero la reazione di tanti suoi colleghi alla vicenda della doppia positività al Clostebol. “ Ci sono ancora giocatori un po’ diversi nei miei confronti, però la loro opinione non è la mia su me stesso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner confessa: “Ci sono ancora giocatori che mi guardano in modo diverso. A Musetti ruberei tante cose…”

