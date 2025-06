James Bond | la storia delle origini dell' agente segreto nel trailer del videogame 007 First Light

Scopri le affascinanti origini dell'agente segreto più iconico di sempre con il trailer di 007: First Light. Lo sviluppatore di Hitman, IO Interactive, porta in vita una nuova avventura che rivela i primi passi di James Bond in un’esperienza narrativa coinvolgente, creata in collaborazione con Amazon MGM Studios. Preparati a immergerti nel passato di 007, dove ogni dettaglio svela un mondo di mistero e azione come mai prima d’ora. La storia sta per ricominciare...

Lo sviluppatore dietro la saga videoludica di successo di Hitman ha presentato le prime immagini della nuova avventura di 007 IO Interactive, il pluripremiato sviluppatore del franchise di Hitman, ha annunciato ufficialmente il suo prossimo grande progetto: 007: First Light. Sviluppato in collaborazione con Amazon MGM Studios, il gioco reimmaginerà la storia delle origini di James Bond in un'esperienza narrativa indipendente che verrà lanciata nel 2026. Rivelato oggi, 007: First Light è un gioco d'azione e avventura in terza persona in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series XS, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam ed Epic Games Store. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Bond: la storia delle origini dell'agente segreto nel trailer del videogame 007 First Light

