Jacopo Vasamì si ferma nei quarti di finale del torneo juniores del Roland Garros

Jacopo Vasamì si ferma nei quarti di finale del torneo juniores del Roland Garros, un risultato che lascia l’Italia con ambizioni ancora vive nel cuore. Il giovane talento romano, sconfitto dal bulgaro Ivan Ivanov in una sfida avvincente, ha dimostrato coraggio e determinazione. Nonostante la prestazione sottotono, il suo percorso promette grandi prospettive e un futuro brillante nel mondo del tennis. La sua energia e passione continueranno a ispirare le nuove generazioni di campioni.

. Il giovane mancino romano è stato sconfitto dal bulgaro Ivan Ivanov col punteggio di 3-6 6-4 6-2 in 1 ora e 48 minuti di gioco. Una prestazione sottotono dell'azzurrino, non in grado di rispondere alla rimonta del suo rivale, che ha così raggiunto le semifinali. Nel primo set, dopo una fase iniziale di studio, Vasamì si costruisce la chance per andare avanti di un break con colpi di rara potenza. Il quinto game è quello decisivo e, a testimoniare la propria superiorità, Jacopo strappa nuovamente la battuta a Ivanov nel nono gioco, concludendo sul 6-3.

