Ivrea viola il divieto di avvicinamento ai familiari e aggredisce gli agenti | arrestato un 30enne

A Ivrea, la notte del 31 maggio, un 30enne ha violato il divieto di avvicinamento ai familiari, scatenando un'aggressione agli agenti intervenuti. Un episodio che mette in luce quanto possa essere delicata la gestione di situazioni di tensione familiare e l'importanza del rispetto delle misure restrittive. La vicenda si è conclusa con l'arresto dell'uomo, sottolineando ancora una volta la determinazione delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

Aveva già un divieto di avvicinamento ai familiari, ed è probabilmente questo il motivo che ha scatenato la violenta reazione di 30enne nei confronti degli agenti che lo hanno colto sul fatto. Il fatto è avvenuto a Ivrea, nella notte del 31 maggio scorso, quando a seguito di una segnalazione nei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Ivrea, viola il divieto di avvicinamento ai familiari e aggredisce gli agenti: arrestato un 30enne

