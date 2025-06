Italia Under 21 | doppietta di Koleosho nel poker alla Nazionale Under 20

Un emozionante incontro tra le giovani promesse italiane: l’Italia Under 21 si impone con un netto 4-0 sull’Under 20 in un’amichevole ricca di talento e determinazione. La doppietta di Koleosho dimostra il potenziale di questa generazione, pronta a scrivere nuove pagine di successi. Una vittoria che alimenta l’entusiasmo e la speranza per il futuro del calcio italiano, lasciando il pubblico desideroso di vedere cosa riserveranno i prossimi incontri.

L`Italia Under 21 batte 4-0 in amichevole l`Italia Under 20 al CPO di Tirrenia. In vantaggio al 7` con Ambrosino, l`Under 21 chiude il primo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Under Italia Doppietta Koleosho

Italia Under 21: doppietta di Koleosho nel poker alla Nazionale Under 20 - L`Italia Under 21 batte 4-0 in amichevole l`Italia Under 20 al CPO di Tirrenia. In vantaggio al 7` con Ambrosino, l`Under 21 chiude il primo tempo sul 3-0 grazie. Riporta calciomercato.com

