Italia terremoto | scossa all’alba | Torna la paura

Italia – Un boato improvviso, poi le pareti che vibrano e quella sensazione inconfondibile di qualcosa che si muove sotto i piedi. Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina da molti residenti dell’area flegrea, che hanno distintamente avvertito una scossa di terremoto. Le segnalazioni si moltiplicano: “È durato pochi secondi ma l’ho sentito chiaramente”, racconta chi si trovava nei paragi. Altri parlano di “tremore secco, breve ma forte”. La terra torna a farsi sentire in una delle zone più fragili del territorio, da mesi attraversata da un’intensa attività sismica. Anche oggi, come già accaduto in passato, il fenomeno ha generato panico tra la popolazione, già provata da continue scosse di lieve entità che, sommate, stanno logorando la quotidianità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it