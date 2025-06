Italia Spalletti spegne il caso Acerbi | Non parlo di chi ha rifiutato la Nazionale

Italia, Spalletti mette a tacere il caso Acerbi e guarda avanti. Durante la conferenza stampa, il CT ha deciso di non alimentare più le polemiche, concentrandosi sulle sfide future e sugli obiettivi della Nazionale. In un contesto in cui le tensioni con il difensore sembrano ormai superate, l’attenzione si sposta sulle strategie per rafforzare il team e prepararsi al meglio. La priorità è ora ricostruire unità e fiducia, lasciando alle spalle le dispute passate.

Italia, il CT Spalletti è tornato nuovamente sul caso Acerbi. L'ex allenatore dell'Inter ha posto momentaneamente fine alla questione in conferenza. Visti gli ultimi avvenimenti in casa Inter, è passata decisamente in secondo piano la questione Acerbi. Il difensore classe 1988 ha rifiutato la convocazione in Nazionale per delle tensioni arretrate con il CT Luciano Spalletti. Questione che ha fatto abbondantemente discutere, con tanti calciatori azzurri che hanno risposto a precise domande sull'argomento. Lo stesso ha fatto il tecnico di Certaldo, che ieri ha chiarito la sua posizione e oggi ha messo fine probabilmente all'argomento rispondendo ad una domanda in conferenza stampa.

