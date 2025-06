Italia Spalletti ad Acerbi | "Mi spieghi dove gli ho mancato di rispetto poi gli dirò cosa penso del rispetto verso di me e la Nazionale"

In un contesto di grande pressione come Norvegia-Italia, le parole di Spalletti ad Acerbi risuonano come un campanello d’allarme: rispetto e responsabilità sono la chiave del successo. Ma cosa realmente si cela dietro queste parole? È il momento di riflettere sul valore del rispetto reciproco, dentro e fuori il campo, e di capire come ogni singolo gesto possa influenzare il cammino della Nazionale verso il prossimo Mondiale.

Norvegia-Italia è una partita che vale un enorme pezzo di qualificazione al prossimo Mondiale per la Nazionale di Luciano Spalletti. Indietro. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Spalletti duro contro Acerbi: "Un giorno mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto: mi spiegherà e poi gli dirò quello che penso io di quello che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto". Questo vive su Marte o Narnia. Oppure ha problemi di memoria. Partecipa alla discussione

Che vergogna, l'Italia si gioca il #Mondiale e questo poverino per la Champions persa non vuole giocare. E poi dicevano a me che ero poco patriottico #Acerbi Partecipa alla discussione

