Italia prove generali per la Norvegia | due difese diverse provate Tonali e Raspadori le certezze

L’Italia si prepara a sfidare la Norvegia con determinazione, testando due diverse soluzioni difensive sotto la guida di Spalletti. Tra prove in campo e strategie studiate, i nostri azzurri cercano di trovare la formula vincente per conquistare un risultato fondamentale a Oslo. Con Tonali e Raspadori pronti a fare la differenza, la Nazionale punta a consolidare le certezze e a spiccare il volo verso il Mondiale 2026.

Italia al lavoro per la sfida di domani contro la Norvegia: Spalletti ha provato due terzetti difensivi diversi, in trequarti Tonali e Raspadori L’Italia si prepara a una sfida decisiva contro la Norvegia a Oslo, con l’obiettivo di dare una svolta positiva al cammino verso il Mondiale 2026. Nonostante le difficoltà, tra infortuni e defezioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, prove generali per la Norvegia: due difese diverse provate, Tonali e Raspadori le certezze

Contenuti che potrebbero interessarti

Milan, prove generali per la Coppa Italia: 3-4-3 che vince non si cambia, le ultime sulla formazione - In vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, Sergio Conceicao punta sullo schema 3-4-3 per il Milan.

Segui queste discussioni su X

Prove di disgelo tra Meloni e Macron | Sono scattati i nuovi dazi su acciaio e alluminio | In Olanda è caduto il governo | In Italia si discute ancora dell'astensione ai referendum | 6000€ per vivere a Varese La giornata in 24 minuti del #4giugno https://tinyurl.com/ Tweet live su X

Oggi pomeriggio in Piazza Duomo a Milano iniziano le prove di Radio Italia Live - Il Concerto! A partire della 16.30 su questa pagina seguiremo le prove del concerto! #rilive! #Elodie #Giorgia #Olly #AchilleLauro Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

I viaggiatori fanno le prove generali #PECHINOEXPRESS