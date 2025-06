Italia isolata? Solo nei sogni della sinistra Macron ringrazia Meloni | Incontro positivo siamo un fronte comune

Italia ancora una volta protagonista sulla scena europea, dimostrando quanto sia fondamentale il dialogo tra alleati per affrontare le sfide comuni. Macron ringrazia Meloni e sottolinea l’importanza di un fronte unito, mentre l’Italia si conferma partner strategico in un’Europa che si costruisce attraverso cooperazione e azione condivisa. La collaborazione tra i nostri leader apre nuove prospettive e rafforza il ruolo del nostro Paese nel contesto continentale.

“Grazie, Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Abbiamo avuto un ottimo incontro che ci ha permesso di approfondire la nostra coordinazione per far avanzare insieme l’agenda franco-italiana ed europea. L’Europa si costruisce attraverso il dialogo e l’azione “. E’ arrivato nella tarda serata di ieri il messaggio del presidente francese Emmanuel Macron in un post su X, all’indomani dell’incontro a Roma con la premier italiana. Un vertice nel quale, al di lĂ della schiarite diplomatiche, si sono strette nuove alleanze commerciali e industriali. Altro che Italia isolata, dunque, come sperano le opposizioni di sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it