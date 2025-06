Italia-Germania oggi Nations League volley femminile 2025 | orario tv streaming

Oggi, giovedì 5 giugno alle 22.30, si accendono i riflettori sul grande match Italia-Germania di volley femminile, valido per la Nations League 2025. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 tornano in campo al Maracanazinho di Rio de Janeiro, dopo aver battuto gli USA. Un incontro imperdibile che promette emozioni e spettacolo: ecco come seguire l’evento in diretta streaming e in TV.

Oggi giovedì 5 giugno (ore 22.30) si gioca Italia-Germania, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 torneranno in campo al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile) per disputare la seconda partita della fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale itinerante. Dopo aver sconfitto gli USA all'esordio, le Campionesse Olimpiche andranno a caccia di una nuova affermazione contro un'avversaria che ha regolato la Corea del Sud al debutto. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 22.30 La nostra Nazionale ha già incrociato le teutoniche in tre amichevoli nelle ultime settimane, vincendo a Novara e poi perdendo a Milano e Modena.

