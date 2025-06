Italia emergenza anche in attacco per Spalletti | Kean torna a casa

L’Italia si prepara ad affrontare un’importante sfida di qualificazione mondiale con ancora più insidie in attacco. Spalletti dovrà fare a meno di Kean, rientrato precocemente alla Fiorentina per un risentimento muscolare, e di Gabbia. La Nazionale si trova di fronte a una vera emergenza offensiva, ma la squadra è pronta a dimostrare il suo spirito e la sua determinazione. Riusciranno gli azzurri a superare queste difficoltà?

Nuova tegola per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno anche di Moise Kean per le prossime partite di qualificazioni mondiali, a partire da quella contro la Norvegia di domani sera. L’attaccante della Fiorentina ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra nell’allenamento di ieri. Ha quindi lasciato il ritiro azzurro questa mattina per rientrare al club di appartenenza e sottoporsi alle cure del caso. Kean e Gabbia out, Spalletti convoca Rugani. Quello dell’attaccante viola è l’ennesimo forfait di una spedizione azzurra già falcidiata dagli infortuni. Ieri, dopo l’indisponibilità di Matteo Gabbia, il Ct della nazionale italiana Luciano Spalletti ha convocato al suo posto il difensore Daniele Rugani. 🔗 Leggi su Lapresse.it