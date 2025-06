Italia Donnarumma consola i compagni interisti | difficile gioire per quella Champions

Dopo la delusione in finale di Champions League, Italia e Inter si rimboccano le maniche: Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi sono arrivati a Coverciano determinati a trasformare il dispiacere in energia positiva. In un momento delicato, Donnarumma si fa portavoce di consolazione e spirito di squadra, dimostrando che anche nelle sfide più dure la forza collettiva può risollevare il morale. La rinascita è alle porte: ora tocca a loro scrivere un nuovo capitolo.

Italia, Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi arrivano in ritiro dopo la sconfitta in finale di Champions: la volontà è mettersi la delusione alle spalle I quattro interisti reduci dalla delusione della finale di Champions persa contro il PSG – Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi – sono arrivati a Coverciano martedì sera per preparare la sfida . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia, Donnarumma consola i compagni interisti: difficile gioire per quella Champions

