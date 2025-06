Italia | atleti vincono finale di doppio misto al French Open

L’Italia conquista un trionfo memorabile al French Open, con Sara Errani e Andrea Vavassori che si aggiudicano la finale di doppio misto. I nostri atleti, simbolo di determinazione e talento, hanno superato avversari di altissimo livello, portando a casa il prestigioso titolo presso il Roland Garros. Una vittoria che riempie di orgoglio tutto il Paese, dimostrando ancora una volta la forza del nostro tennis. Un risultato che rimarrà nella storia del torneo e nel cuore degli appassionati italiani.

Sara Errani (a destra) e Andrea Vavassori festeggiano durante la finale del doppio misto tra gli atleti statunitensi Taylor Townsend e Evan King e i due atleti italiani al torneo di tennis French Open presso il Roland Garros a Parigi, in Francia, oggi 5 giugno 2025. Sara Errani (a sinistra) e Andrea Vavassori festeggiano durante la cerimonia di premiazione dopo la finale del doppio misto tra gli atleti statunitensi Taylor Townsend e Evan King e i due atleti italiani al torneo di tennis French Open presso il Roland Garros a Parigi, in Francia, oggi 5 giugno 2025. Sara Errani (a sinistra) e Andrea Vavassori festeggiano durante la cerimonia di premiazione dopo la finale del doppio misto tra gli atleti statunitensi Taylor Townsend e Evan King e i due atleti italiani al torneo di tennis French Open presso il Roland Garros a Parigi, in Francia, oggi 5 giugno 2025.

In questa notizia si parla di: Atleti Finale Doppio Misto

FINALE DOPPIO MISTO