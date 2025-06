Israele ritrova a Gaza i corpi di due ostaggi del 7 ottobre

In un gesto che ridà speranza e chiarezza alle famiglie coinvolte, Israele ha finalmente ritrovato i corpi di Judy Weinstein Haggai e Gad Haggai, due ostaggi uccisi nell’attacco di Hamas del 7 ottobre. La scoperta, annunciata dal governo israeliano e confermata dal premier Netanyahu, rappresenta un passo importante in un contesto segnato da dolore e tensioni. Questo rinvenimento apre una nuova fase nella ricerca della verità e della giustizia, che non può mai essere dimenticata.

Roma, 5 giu. (askanews) - L'esercito israeliano nella striscia di Gaza ha recuperato i corpi di due ostaggi morti, Judy Weinstein Haggai e Gad Haggai. Si tratta di una coppia che viveva in un kibbuzt del sud di Israele; sono stati uccisi nell'assalto di Hamas del 7 ottobre 2023, i corpi portati via. Il governo israeliano aveva già annunciato il loro decesso da tempo; ora una nota del premier Benjiamin Netanyahu spiega che sono stati ritrovati in una operazione speciale delle forze di sicurezza e dell'esercito presso Khan Younis nel sud della Striscia. Gad Haggai, appassionato di musica, aveva 72 anni, Judy Weinstein era una ex insegnante di inglese e ne aveva 70. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele ritrova a Gaza i corpi di due ostaggi del 7 ottobre

Segui queste discussioni su X

Nella classifica Eurovision con i voti della giuria, Israele (d’Europa) si trova al 15 posto. Nella classifica definitiva, con i voti arrivati dal "televoto", magicamente si ritrova al secondo posto prendendo più punti dal televoto di qualsiasi altro paese EUROPEO Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il video dell’attacco di #Israele all’ospedale #Nasser di #Gaza