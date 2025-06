Israele migliaia in strada a Gerusalemme per il Pride | le immagini della manifestazione

In un momento di grande fermento sociale, migliaia di persone hanno invaso le strade di Gerusalemme per il Pride, sfidando tradizioni e pregiudizi. La marcia, simbolo di libertà e diritti civili, ha acceso nuovamente le tensioni in una città conservatrice, testimone di attimi di protesta e controproteste. La manifestazione si conferma come un potente messaggio di inclusione, forte e determinato, dimostrando che la diversità può essere celebrata anche in un contesto complesso.

In Israele migliaia di persone hanno marciato giovedì alla parata annuale del Pride di Gerusalemme. La marcia nella cittĂ conservatrice è sempre tesa e protetta dalla polizia ed è diventata violenta in passato. Brevi attimi di tensione si sono registrati anche quest’anno, e un manifestante è stato portato via dagli agenti. La marcia è stata accolta da una piccola controprotesta di circa una dozzina di ebrei ultraortodossi. La manifestazione arriva mentre la guerra tra Israele e Hamas dura ormai da 600 giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, migliaia in strada a Gerusalemme per il Pride: le immagini della manifestazione

