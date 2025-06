Israele attacca la Siria dove gli iraniani non aspettano altro che il caos per tornare

In un clima di tensione crescente, Israele ha subito per la prima volta dopo anni un attacco con razzi provenienti dalla Siria, segnando una nuova fase nel conflitto regionale. Questa escalation rischia di riaccendere vecchie rivalità e destabilizzare ulteriormente l’area, dove gli iraniani attendono solo il momento opportuno per alimentare il caos. Resta con noi per approfondire le implicazioni di questa delicata escalation.

Per la prima volta dalla caduta del regime di Bashar el Assad, Israele è stata il bersaglio di alcuni razzi lanciati dal sud della Siria. L’attacco non ha causato vittime o danni e il lancio sarebb. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Israele attacca la Siria, dove gli iraniani non aspettano altro che il caos per tornare

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Gaza, Israele attacca una scuola. Almeno 16 morti, tra cui donne e bambini: le immagini delle macerie - (?? Campo content non trovato)

Segui queste discussioni su X

Israele attacca la Siria in risposta a un lancio di razzi https://ilsole24ore.com/art/israele-attacca-siria-risposta-un-lancio-razzi-AHI7jf5?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1749023297… Tweet live su X

Israele attacca la Siria in risposta a un lancio di razzi https://ilsole24ore.com/art/israele-attacca-siria-risposta-un-lancio-razzi-AHI7jf5?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1749019606… Tweet live su X

Siria, Israele colpisce obiettivi del regime e dell'Iran