Israele arma una milizia filo-Isis per combattere Hamas | la nuova clamorosa mossa di Netanyahu

Una mossa sorprendente e controversa che sta scuotendo gli equilibri nella regione. Secondo fonti affidabili, Israele avrebbe iniziato a fornire armi a gruppi jihadisti vicini all'ISIS per contrastare Hamas a Gaza. Questa decisione, annunciata dall'ex ministro della Difesa Avigdor Liberman, solleva numerosi interrogativi sul futuro delle alleanze e sulla stabilitĂ del conflitto. Ma quali sono le implicazioni di questa strategia audace e rischiosa?

Israele ha giĂ iniziato ad armare un gruppo di jihadisti vicini all'Isis per combattere Hamas a Gaza. Lo ha affermato l'ex ministro della Difesa israeliano Avigdor Liberman all'emittente tv Kan, e altre fonti della difesa lo hanno confermato al quotidiano Times of Israel. Si tratterebbe delle. 🔗 Leggi su Today.it