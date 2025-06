Isola dei Famosi Teresanna Pugliese viola il regolamento del programma | la confessione in diretta VIDEO

Durante una puntata emozionante de L’Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese ha fatto una confessione sorprendente in diretta: ha ammesso di aver nascosto una polpetta per saziare la fame. Un gesto che ha scatenato polemiche e interrogativi sul rispetto del regolamento del programma. Ma cosa succederà ora? La sua dichiarazione potrebbe avere ripercussioni imprevedibili nel percorso dell’isola. Restate sintonizzati, perché le sorprese sono appena iniziate.

