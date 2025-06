Isola dei Famosi le pagelle del 4 giugno | Ventura contro Jasmin 10 le lacrime di Mario Adinolfi

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2025 si è rivelata un vero spettacolo di emozioni e tensioni, tra lacrime, confronti accesi e momenti di solidarietà. Nonostante una conduttrice debilitata dalla laringite, il programma non ha deluso le aspettative, portando alla luce le dinamiche più intense tra naufraghi e opinionisti. Nello specifico…

Una puntata movimentata, densa di avvenimenti, come proferito dalla stessa conduttrice, Veronica Gentili, quasi senza voce per una laringite acutissima: il quinto appuntamento dell' Isola dei Famosi 2025 è stato piuttosto intenso. Da una parte, la conduttrice stessa che è andata in onda nonostante l'infiammazione alle corde vocali, dall'altra Simona Ventura alza la voce per lei quando è il momento di "bastonare" i naufraghi. Nello specifico Jasmin Salvati, dopo le frasi infelici (ed è anche dire poco) su Chiara Balistreri. Le nostre pagelle. Simona Ventura – voce del popolo – durissima contro Jasmin Salvati.