Isola dei Famosi 2025 sondaggi televoto | eliminato dell’11 06

L’Isola dei Famosi 2025 si prepara a sorprenderti ancora, con il nuovo televoto in arrivo nella puntata di mercoledì 11 giugno. I naufraghi, scelti tramite nomination, affrontano sfide imprevedibili e televoti flash che potrebbero cambiare le sorti del gioco. Chi sarà eliminato questa volta? Resta con noi per scoprire gli ultimi sondaggi e le emozioni di un’edizione ricca di colpi di scena e opportunità inaspettate.

Nuovo sondaggio del televoto de L'Isola dei Famosi 2025, che andrà in onda con la nuova puntata mercoledì 11 giugno 2025. Questa volta in sfida vi sono. Questi nomi sono stati scelti dagli stessi naufraghi, tramite le nomination. Tutto può accadere in questa edizione, anche con i televoti flash. Infatti, nella puntata del 4 giugno c'è stata una seconda eliminazione. Nel frattempo, però, chi viene eliminato può godere della seconda opportunità sull'isola segreta. Ma vediamo insieme cosa dice il sondaggio. Isola dei Famosi sondaggio televoto ultima ora: eliminato dell'11 giugno 2025. Dopo le eliminazioni di Dino Gianrusso e Alham El Brinis, ne arriverà un'altra nella puntata de L'Isola dei Famosi 2025 in onda l'11 giugno 2025.