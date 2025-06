Isola dei Famosi 2025 Mario Adinolfi ricorda la sorella morta suicida | Video Mediaset

Nella quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi ha condiviso un momento molto personale, ricordando la sorella Ielma, tragicamente scomparsa suicida anni fa. Un racconto di dolore, resilienza e speranza che ha commosso il pubblico e rivelato il lato più umano del concorrente. La sua testimonianza ci ricorda quanto sia importante affrontare il dolore con coraggio e sensibilità. Scopri di più sulla sua toccante storia.

Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi 2025 si ritrova a parlare della sua vita e in particolare di un momento di grande difficoltà vissuto quando la sorella Ielma si è tolta la vita. Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi 2025 parla della sorella morta suicida. Durante la quinta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi parla della sorella Ielma che si è tolta la vita tantissimi anni fa. “ Ogni anno ho preso 5 chili. Per un lungo periodo ho pensato che nulla valesse niente, è saltata anche la fede in uno come me che era un uomo da Chiesa. Penso a mia sorella tutti i giorni da quel giorno, non è mai mancato un giorno che abbia pensato a lei” – racconta il giornalista con le lacrime agli occhi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it