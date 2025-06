Isola dei Famosi 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 4 giugno | Video Mediaset

L'Isola dei Famosi 2025 torna ad appassionare con le emozionanti nomination di mercoledì 4 giugno. I naufraghi, ormai uniti e senza più divisioni, hanno espresso le loro preferenze nel segreto della Palapa, segnando un momento cruciale nella gara. Scopriamo insieme chi sono i nominati della settimana e quali sorprese ci riserva questa puntata, mantenendo alta la suspense e l’adrenalina per il prosieguo del reality.

Isola dei Famosi, le nomination di mercoledì 4 giugno 2025. A fine puntata a L’Isola dei Famosi 2025 è come sempre tempo di nomination. I naufraghi, oramai non più suddivisi tra Senatori e Giovani, esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda mercoledì 4 giugno 2025. Ecco le nomination: Mirko Frezza nomina Loredana Cannata: “i discorsi sono andati avanti e siamo arrivate alla favole di Pinocchio. Non mi piace proprio. ”;. Cristina Plevani vota Loredana Cannata: “ penso sia una concorrente da finale, qualche volta mi dà l’impressione che sia a favore di camera. 🔗 Leggi su Superguidatv.it