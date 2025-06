Ischia si presentava come referente del clan Moccia per controllare il trasporto rifiuti | arrestato imprenditore

Ischia si presentava come il quartier generale del clan Moccia per il controllo del trasporto rifiuti, un’area sotto la sua stretta influenza. Con metodi intimidatori e pressioni ingiuste, Angelo Marrazzo, imprenditore nel settore della navigazione, si sarebbe imposto come rappresentante del clan sull’isola. L’ultimo arresto, frutto di un’intensa operazione antimafia, mette in luce un inquietante intreccio tra economia e criminalità che scuote l’intera comunità isolana.

Si sarebbe imposto come rappresentante del clan Moccia sull’isola di Ischia, esercitando pressioni e minacce per ottenere un controllo monopolistico sul trasporto di rifiuti. È quanto emerso dall’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli che ha portato all’arresto di Angelo Marrazzo, imprenditore attivo nel settore della navigazione. L’operazione è stata eseguita dagli agenti della Sezione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ischia, si presentava come referente del clan Moccia per controllare il trasporto rifiuti: arrestato imprenditore

