Inzaghi tornerà all’Inter? L’indizio della moglie scatena i tifosi nerazzurri

Inzaghi potrebbe tornare all'Inter in futuro? Il gesto della moglie del tecnico non passa inosservato. Neanche il tempo di salutare l ' Inter che sembra già scattato un po' di effetto nostalgia, sia per la moglie di Inzaghi, Gaia Lucariello, che per alcuni tifosi. La compagna di vita del nuovo mister dell'Al Hilal si è espressa sui social. Il saluto che la moglie di Simone Inzaghi ha riservato ai tifosi dell'Inter è stato un saluto da brividi, carico delle emozioni vissute in quattro anni molto belli. L'allenatore ha portato trofei, bel gioco e un senso di appartenenza che ha abbracciato tutti: dai giocatori ai tifosi.