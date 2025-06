Inzaghi si presenta all’Al-Hilal | Volevo fare un’esperienza all’estero con l’Inter un grandissimo rapporto

Simone Inzaghi, fresco di approdo all’Al-Hilal, si apre ai tifosi con entusiasmo, condividendo le sue prospettive sul calcio arabo, il suo passato all’Inter e l’emozione di affrontare il Mondiale per Club. Dopo quattro anni di successi sulla panchina nerazzurra, l’allenatore piacentino si prepara a una nuova avventura internazionale, desideroso di lasciare il segno. La sua esperienza all’estero rappresenta un’opportunità unica di crescita e sfida, e si appresta a scrivere un capitolo emozionante della sua carriera.

Simone Inzaghi si è presentato all’Al-Hilal in un’intervista ufficiale. Le sue dichiarazioni sul calcio arabo, l’Inter e il Mondiale per Club. Fresco neo allenatore dell’ Al-Hilal, Simone Inzaghi si è presentato ai suoi nuovi tifosi in un’intervista uscita sui canali ufficiali del club arabo. L’allenatore piacentino arriva in Saudi Pro League dopo 4 anni all’ Inter, contrassegnati da 6 trofei e due finali di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni. NUOVA ESPERIENZA – «S ono molto felice per questa nuova esperienza. Il mio desiderio è sempre stato quello di andare all’estero, Al Hilal grandissima occasione, club che conosco, seguo il calcio arabo, con Lazio e Inter siamo stati qui tante volte. 🔗 Leggi su Internews24.com