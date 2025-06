Inzaghi Ravezzani | Servirebbe un pò di dignità poteva dire qualcosa di meno ridicolo Sicuramente…

Il mondo del calcio è in fermento: Simone Inzaghi ha ufficialmente firmato con l’Al Hilal, ricevendo un ingaggio da capogiro. Nel frattempo, le parole di Fabio Ravezzani a TMW Radio suscitano discussioni, chiedendosi se qualche dichiarazione più dignitosa avrebbe potuto fare meglio. Mentre il mercato si infiamma, resta da vedere quale sarà il vero impatto di queste novità sulla scena internazionale…

Nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell' Al Hilal con l'ormai ex allenatore dell'Inter che ha firmato un contratto biennale con il club saudita fino al 2027 e dove percepirà 25 milioni di € per due stagioni. Intanto il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, a TMW Radio ha .