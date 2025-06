Inzaghi ne fa un fatto di tradizione | Una grande occasione per me l' Al Hilal ha milioni di fans

Inzaghi trasforma la passione in tradizione, portando con sé entusiasmo e competenza. Per lui, l’Al Hilal rappresenta una grande occasione, un club con milioni di tifosi pronti a sostenerlo. Le sue prime parole sono piene di entusiasmo: "Ho studiato la storia del club, non vedo l’ora di iniziare". Un nuovo capitolo che promette grandi emozioni e successi.

Le prime parole dell'ex allenatore dell'Inter: "Ho studiato la storia del club, non vedo l'ora di iniziare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inzaghi ne fa un fatto di tradizione: "Una grande occasione per me, l'Al Hilal ha milioni di fans"

Segui queste discussioni su X

L'INTER E INZAGHI: UNA BELLA STORIA SENZA IL LIETO FINE. Da poche ore si è chiusa una pagina importante della nostra storia ed è giusto tracciare un bilancio degli ultimi 4 anni #Inzaghi #IMInter Tweet live su X

Il saluto di Calha. Che deve tantissimo a Inzaghi sicuramente. Arrivato per il dopo Eriksen, trasformato in regista. I suoi anni migliori a livello calcistico. #FCIM Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

[CLAMOROSO] FABREGAS SCARICA L’INTER L’INCREDIBILE RETOSCENA SU INZAGHI PRIMA DELLA FINALE…