Inzaghi | Ho visto l’Al-Hilal in Champions Polemica dei tifosi dell’Inter per la frase dell’ex tecnico

Simone Inzaghi si lancia in una nuova avventura con l'Al-Hilal, allontanandosi dall'Inter e guardando oltre i confini italiani. La sua passione per l’estero si fa strada, alimentando curiosità e polemiche tra i tifosi nerazzurri. Ma cosa ha detto di così tanto scatenato il dibattito? Scopriamolo insieme, perché questa scelta segna un nuovo capitolo nel mondo del calcio internazionale.

(Adnkronos) – Simone Inzaghi mette da parte l'Inter e si prepara ad affrontare la sua nuova avventura all'Al-Hilal. "Sono molto contento di intraprendere questa esperienza, il mio desiderio è sempre stato allenare all'estero oltre che in Italia" ha spiegato l'ex tecnico nerazzurro nella sua prima intervista ai canali ufficiali del club arabo.

"Ho visto l'ultima gara dell'#AlHilal in AFC Champions League, giocavano a Jeddah e lo stadio era stracolmo di tifosi". Nell'intervista di presentazione, Simone #Inzaghi si fa sfuggire che seguiva le gare del suo attuale club dal 29 aprile, giorno prima di #BarçaI Partecipa alla discussione

L'#Inter tocca il fondo col #Como: il presidente dice NO per #Fabregas, loro insistono per averlo. Un Replay imbarazzante già visto #Inzaghi e la #Lazio. Non c'è stile né rispetto. Sotto lo smoking, la vergogna. Forti con i piccoli, fino a che non incontrano i 5 a 0. Partecipa alla discussione

QUANTO ACCANIMENTO SU INZAGHI...EPPURE IN STI ANNI VI HO VISTO SEMPRE ESULTARE! 24 ORE SENZA MISTER!