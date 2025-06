Inzaghi all'assalto di Osimhen la Juventus torna su David

Inzaghi si prepara all'assalto di Osimhen, ma la Juventus non perde tempo e torna su David. La prima giornata di Damien Comolli come nuovo direttore generale ha già dato frutti sorprendenti. L’esperienza e la strategia del dirigente ex Tolosa promettono di rivoluzionare il mercato bianconero, aprendo nuovi scenari e stimolando l’entusiasmo dei tifosi. È solo l’inizio di una stagione ricca di sorprese e colpi di scena.

La prima giornata di Damien Comolli da nuovo direttore generale della Juventus ha già portato grossi frutti. Il dirigente ex-Tolosa ha subito.

Napoli, assalto a Frattesi: rottura con Inzaghi| Conte lo vuole come primo colpo, pronti 40 milioni - Il Napoli punta forte su Davide Frattesi, chiaro segno di un mercato che si infiamma. Con l'addio di Inzaghi all’Inter, Conte vede in lui il primo tassello per costruire la sua nuova squadra, pronto a regalare emozioni ai tifosi.

L’assalto alla diligenza di Simone Inzaghi dopo il suo addio all’Inter operazione giornalistica abbastanza squallida. Si sminuiscono i risultati ottenuti perché non ha vinto due Scudetti, come se in ciò che ha vinto non ci fossero enormi suoi meriti. Tweet live su X

La genesi dell’assalto dell’Al Hilal nei confronti di Simone #Inzaghi deriva addirittura dalla metà di aprile, quando sembrava impossibile che potesse essere scalfito il rapporto tra il tecnico e l’#Inter. Nel summit di oggi, ad un mese e mezzo di distanza la decisi Tweet live su X