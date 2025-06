inviate le ciliegie a mattarella ci ha ringraziato con una lettera

Se, un anno fa, ricevere una telefonata dagli uffici del Quirinale ci aveva emozionati e stupiti, ora il nostro orgoglio si è trasformato in una straordinaria soddisfazione. La lettera personale del Presidente Sergio Mattarella, espressione di gratitudine per le Ciliegie di Vignola Igp regalate durante la visita a Modena, testimonia l’importanza del nostro territorio e valorizza il nostro impegno nella promozione delle eccellenze italiane. Un traguardo che ci riempie di gioia e motivazione.

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha scritto di suo pugno un ringraziamento alla prima cittadina di Vignola, Emilia Muratori, per l’omaggio di Ciliegie di Vignola Igp ricevuto in occasione della sua recente visita a Modena, per il tramite degli uffici della Prefettura. A renderlo noto è la stessa sindaca Muratori, che spiega: "Se, un anno fa, ricevere una telefonata dagli uffici del Quirinale ci aveva emozionati e inorgogliti, ricevere una lettera scritta a mano e firmata dallo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci ha davvero sorpresi e commossi". Emilia Muratori aveva accompagnato il presente raccontando il grande lavoro delle aziende agricole del territorio impegnate nella raccolta e quello del Consorzio della ciliegia Igp, aggiungendo alcune considerazioni su come le donne si stiano distinguendo anche in questo settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it