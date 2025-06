Investito in biciletta le lesioni non gli lasciano scampo | muore due settimane dopo l' incidente

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità: un ciclista, investito all’incrocio di via Curiel e via Rasi e Spinelli, ha lottato per due settimane tra la vita e la morte al Bufalini, prima di cedere. La gravità della collisione, inizialmente sottovalutata, è tragicamente aumentata, lasciando tutti senza parole. La sua morte è un doloroso monito sull’importanza della prudenza sulle strade e sulla necessità di maggior sicurezza per tutti.

E' morto dopo due settimane di ricovero al Bufalini, la sera del 21 maggio l'incidente in bici era stato segnalato con molta preoccupazione sui gruppi social cittadini, l'impatto all'incrocio tra via Curiel e via Rasi e Spinelli. Inizialmente la situazione non appariva così grave ma è peggiorata.

