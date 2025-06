Investimento a Monticelli Una ragazza ancora in coma il perito | il lampione non c’entra

Un grave incidente a Monticelli scuote la comunità: Stefano Funari, accusato di aver investito due persone, si trova al centro di un acceso dibattito legale. La Procura di Ascoli si è opposta alla richiesta di patteggiamento, evidenziando la complessità del caso e le conseguenze devastanti per le vittime. Mentre la giovane Dania Moretti lotta tra vita e coma, le indagini continuano a svelare dettagli cruciali su quella tragica sera.

La Procura di Ascoli si è opposta alla richiesta di patteggiamento a 4 anni e 4 mesi di reclusione prospettata dalla difesa di Stefano Funari, il giovane ascolano che la sera del 24 dicembre scorso era alla guida della Toyota Yaris che ha investito due persone, un uomo e una donna, in via del Platani e Monticelli. A riportare le conseguenze più gravi è stata la donna, Dania Moretti di 33 anni, che è ancora in coma, ricoverata in una struttura sanitaria. Meno gravi le conseguenze per il ragazzo 30enne che era con lei. Per il sostituto procuratore Cinzia Piccioni (nella foto) la pena prospettata dalla difesa non è congrua alla luce delle gravi responsabilità del giocane automobilista e delle conseguenze riportate dalle vittime dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it