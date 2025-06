Investimenti energetici globali | Cina guida la crescita verso 3 300 miliardi di dollari nel 2025

Nel 2025, gli investimenti energetici globali toccheranno la cifra record di 3.300 miliardi di dollari, con la Cina che guida questa crescita epocale. Il rapporto annuale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia evidenzia un impegno senza precedenti nelle tecnologie pulite, promuovendo un futuro più sostenibile e innovativo. Questa tendenza rappresenta un passo fondamentale verso la transizione energetica globale, plasmando un domani più verde e resiliente per tutti.

Gli investimenti energetici globali sono destinati ad aumentare nel 2025 fino a raggiungere la cifra record di 3.300 miliardi di dollari, con la Cina in testa. Lo indica il rapporto annuale World Energy Investment dell' Agenzia internazionale dell'energia. Gli investimenti nelle tecnologie energetiche pulite - rinnovabili, nucleare, reti, stoccaggio, combustibili a basse emissioni, efficienza ed elettrificazione - dovrebbero raggiungere i 2.200 miliardi di dollari. Petrolio, gas naturale e carbone dovrebbero ottenere 1,1 miliardi di dollari. "La rapida evoluzione del quadro economico e commerciale fa sì che alcuni investitori adottino un approccio attendista per l'approvazione di nuovi progetti energetici, ma nella maggior parte dei settori non abbiamo ancora visto implicazioni significative per i progetti esistenti", osserva il direttore esecutivo Fatih Birol. 🔗 Leggi su Quotidiano.net