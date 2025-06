Intrighi di corte | amori tradimenti e delitti nella Firenze dei Medici

Benvenuti nel cuore pulsante di Firenze, tra intrighi di corte, amori proibiti, tradimenti e delitti che scuotono la città ai tempi dei Medici. Un mondo dove il potere si mescola con passioni segrete e alleanze pericolose, rivelando un lato oscuro e affascinante della storia rinascimentale. Scoprite insieme a noi i retroscena di una dinastia che ha plasmato il destino di un’epoca, perché dietro ogni maschera si nasconde un segreto da svelare...

Dopo la morte di Cosimo I, il Granducato passa al figlio Francesco de' Medici. Francesco convoca a Palazzo Pitti la sorella Isabella e il fratello Pietro, per mettere ordine nei sempre più scandalosi comportamenti della famiglia. «Isabella,» le dice con tono severo, «smettila di passare da un amante all'altro. A Firenze lo sanno tutti di quel Torelli della Montataurina, e pure del Ridolfi, l'asiatico di Prato che coltiva broccoli. per giunta del partito contro di noi! E tuo marito Paolo lo sa bene: ti ha messo alle costole suo cugino Troilo. Se scopre qualcosa, finisce male!» Isabella ribatte senza scomporsi: «Di Troilo mi fido, gli ho dato pure me stessa.