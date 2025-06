Intesa Sanpaolo | progetto world house | giovani costruttori di pace Rondine città della pace

Il progetto “World House: Giovani Costruttori di Pace” di Rondine Città della Pace, sostenuto da Intesa Sanpaolo e in collaborazione con CESVI, si è concluso ad Arezzo il 5 giugno 2025. Un percorso innovativo che ha coinvolto giovani provenienti da diverse parti del mondo, rafforzando il loro ruolo come agenti di pace e dialogo interculturale. Questo progetto dimostra come l’impegno condiviso possa creare un futuro più sereno e inclusivo, ponendo le basi per un mondo migliore.

Arezzo, 5 giugno 2025 – Si conclude il progetto “World House: Giovani Costruttori di Pace” dell’Associazione Rondine Città della Pace, sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI. Un progetto che ha permesso di realizzare un percorso educativo e formativo per aiutare i giovani a divenire costruttori di pace. Il progetto è stato selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI e finanziato attraverso una raccolta fondi attiva su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intesa Sanpaolo: progetto “world house: giovani costruttori di pace” Rondine città della pace

Accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo: 20 miliardi di euro alle imprese venete - A Padova è stata presentata un'importante intesa quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, finalizzata a sostenere la crescita delle imprese venete.

